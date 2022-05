Ucraina: Portogallo indaga su trasferimento informazioni rifugiati ucraini alla Russia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - La polizia portoghese ha perquisito un centro di assistenza ai rifugiati con l'accusa di aver consegnato alla Russia i dati personali dei rifugiati ucraini. Lo riporta 'European Truth', secondo cui le forze dell'ordine portoghesi hanno perquisito e sequestrato documenti in un centro per migranti di Settubal, la Unity Association of Eastern European Migrants, di cui è membro una coppia russa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - La polizia portoghese ha perquisito un centro di assistenza aicon l'accusa di aver consegnatoi dati personali dei. Lo riporta 'European Truth', secondo cui le forze dell'ordine portoghesi hanno perquisito e sequestrato documenti in un centro per migranti di Settubal, la Unity Association of Eastern European Migrants, di cui è membro una coppia russa.

