Ucraina: ministero Ambiente Kiev, 'area incendi boschivi di Kherson è già di 800 ettari' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Da metà aprile nel territorio della regione di Kherson continuano gli incendi boschivi, difficili da estinguere a causa dell'occupazione temporanea della regione. L'area coperta dagli incendi è di diverse centinaia di ettari, ha detto il consigliere del ministro della Protezione ambientale e delle risorse naturali dell'Ucraina Serhiy Vlasenko al progetto di Radio Svoboda "Notizie del Mar d'Azov" . "Oggi c'è un grande incendio nella regione di Kherson temporaneamente occupata. L'area approssimativa dell'incendio è di circa 800 ettari, l'area esatta verrà determinata dopo che l'incendio sarà spento", ha dichiarato Vlasenko, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Da metà aprile nel territorio della regione dicontinuano gli, difficili da estinguere a causa dell'occupazione temporanea della regione. L'coperta dagliè di diverse centinaia di, ha detto il consigliere del ministro della Protezione ambientale e delle risorse naturali dell'Serhiy Vlasenko al progetto di Radio Svoboda "Notizie del Mar d'Azov" . "Oggi c'è un grandeo nella regione ditemporaneamente occupata. L'approssimativa dell'o è di circa 800, l'esatta verrà determinata dopo che l'o sarà spento", ha dichiarato Vlasenko, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Un elicottero militare russo ha violato stamani lo spazio aereo della Finlandia, che sta valutando il suo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Giallo sulle parole del ministro Cingolani: 'Sarebbe bene per qualche mese il pagamento in rubli'. Poi ar… - santegidionews : Il Ministero della Salute dell’#Ucraina esprime gratitudine per i farmaci inviati agli ospedali e alla popolazione… - TV7Benevento : Ucraina: ministero Ambiente Kiev, 'area incendi boschivi di Kherson è già di 800 ettari' - - attila_victory : RT @therednavigator: ??Briefing del rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa RF Igor Konashenkov alle ore 19.00 del 10 maggio 20… -