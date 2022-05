Ucraina: Lupi, 'Italia ha riacquistato posizione internazionale autorevole' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "È evidente che ieri, con l'incontro tra il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente americano Biden, l'Italia ha riacquistato una posizione internazionale autorevole. Ne eravamo certi, così come siamo certi che si deve continuare a perseguire, con determinazione, una linea atlantista ed europeista. Per questo siamo convintamente a sostegno della resistenza del popolo ucraino nell'auspicio che si possa raggiungere il più presto possibile una tregua e subito dopo una pace duratura”. Lo dichiara il Presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "È evidente che ieri, con l'incontro tra il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente americano Biden, l'hauna. Ne eravamo certi, così come siamo certi che si deve continuare a perseguire, con determinazione, una linea atlantista ed europeista. Per questo siamo convintamente a sostegno della resistenza del popolo ucraino nell'auspicio che si possa raggiungere il più presto possibile una tregua e subito dopo una pace duratura”. Lo dichiara il Presidente di Noi con l'Maurizio

