Ucraina, Lavrov: "Dopo guerra, stop a mondo dominato dagli Usa" (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia non vuole una guerra a livello continentale in Europa, ma auspica che una volta completata l'operazione militare in Ucraina, l'Occidente fermi la sua spinta verso il "mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti" e smetta di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha affermato Sergei Lavrov in una conferenza stampa Dopo l'incontro a Muscat con il ministro degli Esteri dell'Oman, Sayyid Badr al-Busaidi, "Ci auguriamo che la fine della nostra operazione militare speciale e il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, contribuiscano a fermare i tentativi dell'Occidente di minare il diritto internazionale e di ignorare e violare i principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il principio dell'uguaglianza sovrana degli ...

