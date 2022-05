Ucraina, Lavrov: 'Basta con il mondo a guida Usa, non ci interessa una guerra in Europa' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ha puntato ancora una volta il dito contro gli Stati Uniti, dicendo come l'obiettivo della guerra sia quello di porre fine alla visione unipolare del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Ministro degli Esteri russo Sergei, ha puntato ancora una volta il dito contro gli Stati Uniti, dicendo come l'obiettivo dellasia quello di porre fine alla visione unipolare del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lavrov: venderemo il gas ad altri e l'Occidente pagherà di più #AZOVSTAL - Adnkronos : #Lavrov: 'Dopo guerra stop a mondo dominato dagli #Usa'. - Ettore_Rosato : Il massacro di Bucha un falso, la stazione di Kramatorsk colpita da razzi ucraini, in Ucraina i russi difendono i… - PaganiStella : RT @jacopo_iacoboni: Serghey Lavrov, oggi, dice che la Russia non vuole una guerra in Europa (fonte Tass). L'ultima volta, il 12 febbraio,… - fabio35979803 : RT @LICIO15: Ucraina, Lavrov: 'Dopo guerra, stop a mondo dominato dagli Usa' - -