Ucraina, la città di Kherson è passata sotto il controllo dei filo russi. Ora vuole far parte della federazione russa (Di mercoledì 11 maggio 2022) La città di Kherson potrebbe entrare a far parte della federazione russa. Questo è almeno l'appello fatto dalle autorità insediatesi dopo la presa della città da parte di Mosca, con la richiesta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladipotrebbe entrare a far. Questo è almeno l'appello fatto dalle autorità insediatesi dopo la presadadi Mosca, con la richiesta ...

Advertising

diMartedi : #Reginella su #Ucraina: 'Voglio ricordare città come Mariupol che si ribellarono al cambio di regime del 2014. Tutt… - TgLa7 : #Ucraina: #Kiev, colpita scuola per bambini disabili in #Lugansk. Bombardato gasdotto Sieiverodonetsk, citta' in blackout - rusembitaly : ??Giornata di lutto a #Odessa Il 2 maggio 2014 in una delle piazze principali della città di Odessa è avvenuta una… - Alfagamma28 : RT @bordoni_russia: ??se non ho fatto male i conti, salvo sorprese militari, siamo a 4 città di distanza da un possibile cessate il fuoco.… - io_surf : RT @Borsapretporter: Lo spieghi ai terremotati che l'Italia farà la sua parte nella ricostruzione dell'Ucraina. Ma siamo impazziti? Ricostr… -

Floris risponde alla giornalista russa Vityazeva: "A quello che succede in studio ci penso io" Il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris risponde alla giornalista russa Yulia Vityazeva, in collegamento da Mosca che accusa l'Ucraina di bombardamenti nelle città del Donbass. Parenzo, presente in studio, reagisce scuotendo la testa, dimostrando perplessità per le parole della collega russa che aggiunge: "Siete in uno studio ... Scholz: "L'Ucraina sentira' le conseguenze del conflitto per anni" ...ha affermato che potrebbero volerci "100 anni" prima che l'Ucraina ricostruisca il suo paese maltrattato dopo l'invasione della Russia e traccia un parallelo tra le bombe sganciate ora sull'Ucraina e ... RaiNews Il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris risponde alla giornalista russa Yulia Vityazeva, in collegamento da Mosca che accusa l'di bombardamenti nelledel Donbass. Parenzo, presente in studio, reagisce scuotendo la testa, dimostrando perplessità per le parole della collega russa che aggiunge: "Siete in uno studio ......ha affermato che potrebbero volerci "100 anni" prima che l'ricostruisca il suo paese maltrattato dopo l'invasione della Russia e traccia un parallelo tra le bombe sganciate ora sull'e ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 77