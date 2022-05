Ucraina, la Camera Usa dice sì al pacchetto di 40 miliardi di dollari per gli aiuti militari a Kiev (Di mercoledì 11 maggio 2022) Via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con 368 voti a favore e 57 contrari, al pacchetto da 39,8 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per l'Ucraina ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Via libera delladei rappresentanti degli Stati Uniti, con 368 voti a favore e 57 contrari, alda 39,8didi, economici e umanitari per l'...

