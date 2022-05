Ucraina: Kissinger, Mosca rischia perdere status grande potenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Russia continuera' a combattere in Ucraina finche' il conflitto consumera' cosi' tante sue risorse e capacita' militari che il Paese rischiera' di perdere il suo status di grande potenza: lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Russia continuera' a combattere infinche' il conflitto consumera' cosi' tante sue risorse e capacita' militari che il Paese rischiera' diil suodi: lo ha ...

Kissinger ha raccontato anche di come riuscì a dividere Mosca da Pechino trattando i due nemici diversamente e ha sostenuto che ora, sullo sfondo delle ostilità in Ucraina, Washington dovrebbe ... La politica degli Stati Uniti verso la Cina è pericolosa Prendendo ad esempio la crisi russo - ucraina, alla deriva a cui stiamo assistendo fa da ... Kissinger (nuovo adattamento). Kaplan sostiene da anni che il conflitto con la Cina sia inevitabile, se non ...