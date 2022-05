Ucraina, Kiev: “Morti 26.350 soldati Russia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 26.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 26.350 uomini, 1187 carri armati, 2856 mezzi corazzati, 528 sistemi d’artiglieria, 185 lanciarazzi multipli, 87 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 199 aerei, 160 elicotteri, 1997 autoveicoli, 12 unità navali e 390 droni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 26.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 26.350 uomini, 1187 carri armati, 2856 mezzi corazzati, 528 sistemi d’artiglieria, 185 lanciarazzi multipli, 87 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 199 aerei, 160 elicotteri, 1997 autoveicoli, 12 unità navali e 390 droni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

