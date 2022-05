Ucraina | Kiev | ' morti 26 350 soldati russi | distrutti 1187 tank'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ammonterebbero a 26.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le truppe russe hanno distrutto con un missile il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svya… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - EURACTIVItalia : #MarioDraghi ha incontrato #JoeBiden alla #CasaBianca. Tra i temi discussi la guerra in #Ucraina, gli aiuti a #Kiev… - rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina | #11maggio Stamattina primo blocco del gas russo verso l'#Europa #Kiev: ora #Mosca punta verso Sud Allarme intell… -

... ha motivato il suo gesto con la volontà di bloccare la mobilitazione in. Il Conflict ...le stime del Cit " dal 20 al 40% dei soldati che avevano preso parte alle operazioni militari a, a ...La Bielorussia , principale alleata di Mosca, ha intanto schierato truppe speciali al confine con l'teme un attacco anche da questa direttrice in una fase del conflitto in cui l'... Ucraina, Kiev: 'Nei vagoni frigo migliaia di corpi dei soldati russi' - Mondo (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decretato un minuto di silenzio in tutta la nazione ogni giorno alle 9 in onore delle vittime della guerra in Ucraina. Il decreto 143/2022 del ...