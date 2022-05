Ucraina: IV, domani seminario su geopolitica del cibo con Renzi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Cosa ruota intorno al cibo, dopo che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno sconvolto il nostro sistema agroalimentare e determinato gli equilibri internazionali? Cosa succederà nel mondo intorno al cibo nei prossimi mesi? Che effetti sociali avrà il cambiamento di questi equilibri geopolitici? Sarà l'oggetto del dibattito in programma domani 12 maggio, dalle ore 10 alle 12.30, a Roma, presso la Sala Riunioni Capranichetta (Piazza di Montecitorio, 125)". Si legge in una nota Iv. Moderato e introdotto da Matteo Renzi e Maria Chiara Gadda, il dibattito sarà distribuito in due panel tematici. Al primo, che spiegherà l'attuale contesto alimentare e le sue prospettive strategiche, parteciperanno Ettore Prandini (presidente Coldiretti), Giorgio Mercuri (presidente Alleanza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Cosa ruota intorno al, dopo che la pandemia e la guerra inhanno sconvolto il nostro sistema agroalimentare e determinato gli equilibri internazionali? Cosa succederà nel mondo intorno alnei prossimi mesi? Che effetti sociali avrà il cambiamento di questi equilibri geopolitici? Sarà l'oggetto del dibattito in programma12 maggio, dalle ore 10 alle 12.30, a Roma, presso la Sala Riunioni Capranichetta (Piazza di Montecitorio, 125)". Si legge in una nota Iv. Moderato e introdotto da Matteoe Maria Chiara Gadda, il dibattito sarà distribuito in due panel tematici. Al primo, che spiegherà l'attuale contesto alimentare e le sue prospettive strategiche, parteciperanno Ettore Prandini (presidente Coldiretti), Giorgio Mercuri (presidente Alleanza ...

