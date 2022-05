**Ucraina: Draghi puntella alleanza con Biden, consegna a Usa messaggio Ue 'vogliamo pace' (3)** (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - Nel corso del bilaterale, dove il tema delle armi sarebbe rimasto fuori, Draghi ha sollevato con convinzione il tema della pace e del percorso per arrivare a un cessate il fuoco. “Molti in Europa - le sue parole a Biden - condividono la nostra posizione unita nell'aiutare l'Ucraina, e nel sanzionare la Russia. Ma si chiedono anche: come possiamo mettere fine a queste atrocità? Come possiamo arrivare a un cessate il fuoco? Come possiamo promuovere dei negoziati credibili per costruire una pace duratura? Al momento è difficile avere risposte, ma dobbiamo interrogarci seriamente su queste domande”. “La pace sarà quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri”, ha inoltre rimarcato il premier incassando un "sono d'accordo" di Biden che in ambiente di Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - Nel corso del bilaterale, dove il tema delle armi sarebbe rimasto fuori,ha sollevato con convinzione il tema dellae del percorso per arrivare a un cessate il fuoco. “Molti in Europa - le sue parole a- condividono la nostra posizione unita nell'aiutare l'Ucraina, e nel sanzionare la Russia. Ma si chiedono anche: come possiamo mettere fine a queste atrocità? Come possiamo arrivare a un cessate il fuoco? Come possiamo promuovere dei negoziati credibili per costruire unaduratura? Al momento è difficile avere risposte, ma dobbiamo interrogarci seriamente su queste domande”. “Lasarà quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri”, ha inoltre rimarcato il premier incassando un "sono d'accordo" diche in ambiente di Palazzo ...

