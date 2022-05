Ucraina: Draghi, 'iniziativa italiana? Chiunque sia, importante che cerchi pace' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "All'inizio delle discussioni in Parlamento, all'inizio della guerra, tutti o molti dicevano che l'Italia doveva avere un ruolo. Non bisogna cercare un ruolo, bisogna cercare la pace. Mi auguro che ci sia una iniziativa, poi Chiunque sia l'importante è che cerchi la pace, non affermazioni di parte. Chi fa questo sforzo deve essere una persona o un Paese che non cerca affermazioni di parte, non bisogna cercare di vincere. Che significa vincere? Per gli Ucraini è respingere l'invasione ma per gli altri?". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "All'inizio delle discussioni in Parlamento, all'inizio della guerra, tutti o molti dicevano che l'Italia doveva avere un ruolo. Non bisogna cercare un ruolo, bisogna cercare la. Mi auguro che ci sia una, poisia l'è chela, non affermazioni di parte. Chi fa questo sforzo deve essere una persona o un Paese che non cerca affermazioni di parte, non bisogna cercare di vincere. Che significa vincere? Per gli Ucraini è respingere l'invasione ma per gli altri?". Così il premier Marioin conferenza stampa a Washington.

