Ucraina: Boccia, 'con Ue forte si arriva alla pace' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “L'incontro fra Mario Draghi e Joe Biden va visto anche come un ulteriore rafforzamento del concetto di un'Europa più forte, che può essere in grado di far finire la guerra presto e su basi solide. Spero lo stiano capendo anche gli Stati Uniti. Macron sulla Russia ha detto una cosa di buon senso". Così Francesco Boccia, deputato ed e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Oggi è un altro Giorno, su Rai Uno. "Bisogna costruire le ragioni della pace di un popolo aggredito e martoriato, che è il popolo ucraino, e nello stesso tempo trovare una soluzione per la Russia; lo spazio è sempre stretto ma bisogna insistere e dialogare con tutti senza utilizzare toni ultimativi e offensivi. Ogni giorno il dramma degli ucraini che lasciano il loro Paese riguarda tutti noi europei. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “L'incontro fra Mario Draghi e Joe Biden va visto anche come un ulteriore rafforzamento del concetto di un'Europa più, che può essere in grado di far finire la guerra presto e su basi solide. Spero lo stiano capendo anche gli Stati Uniti. Macron sulla Russia ha detto una cosa di buon senso". Così Francesco, deputato ed e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Oggi è un altro Giorno, su Rai Uno. "Bisogna costruire le ragioni delladi un popolo aggredito e martoriato, che è il popolo ucraino, e nello stesso tempo trovare una soluzione per la Russia; lo spazio è sempre stretto ma bisogna insistere e dialogare con tutti senza utilizzare toni ultimativi e offensivi. Ogni giorno il dramma degli ucraini che lasciano il loro Paese riguarda tutti noi europei. ...

