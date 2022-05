Ucraina: amministrazione Slavyansk, 'occupanti hanno lanciato missili contro due distretti' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Gli occupanti russi stamattina hanno lanciato missili contro due distretti di Sloviansk". Lo ha scritto si Facebook Vadym Lyakh, capo dell'amministrazione militare-civile della città del Donetsk, aggiungendo che "secondo i dati preliminari, non risultano persone rimaste ferite". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Glirussi stamattinaduedi Sloviansk". Lo ha scritto si Facebook Vadym Lyakh, capo dell'militare-civile della città del Donetsk, aggiungendo che "secondo i dati preliminari, non risultano persone rimaste ferite".

Advertising

SebinoStram : RT @med_eye: 'Those Funny Italians' Un ?? sulle letture deliranti, in #Italia, sugli #InteressiAmericani rispetto all'aggressione militare… - LorenzoNannetti : RT @med_eye: 'Those Funny Italians' Un ?? sulle letture deliranti, in #Italia, sugli #InteressiAmericani rispetto all'aggressione militare… - giordi63 : RT @alieno54: Chissà perché Academy Agenzia per mercenari USA con vicepresidente ex capo CIA mister Black che siede nel consiglio d'ammini… - IsmaeleCaramel1 : RT @med_eye: 'Those Funny Italians' Un ?? sulle letture deliranti, in #Italia, sugli #InteressiAmericani rispetto all'aggressione militare… - GabrieleCarrer : RT @med_eye: 'Those Funny Italians' Un ?? sulle letture deliranti, in #Italia, sugli #InteressiAmericani rispetto all'aggressione militare… -