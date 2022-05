Ucraina, al via la battaglia nell'isola dei Serpenti, è cruciale per il controllo del Mar Nero (Di mercoledì 11 maggio 2022) Proseguono i combattimenti all'isola di Zmiiniy, nota come isola dei Serpenti, con la Russia che tenta di rafforzare la sua guarnigione presente lì, esposta al nemico. Lo scrive l'intelligence ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Proseguono i combattimenti all'di Zmiiniy, nota comedei, con la Russia che tenta di rafforzare la sua guarnigione presente lì, esposta al nemico. Lo scrive l'intelligence ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero: “Traumi acustici probabilmente causati dai sonar delle navi d… - petergomezblog : Guerra Ucraina, gli effetti sul lavoro in Italia: prime richieste di cassa integrazione perché mancano materiali e… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, Xi a Scholz: “Evitare l’espansione del conflitto. La sicurezza Ue dovrebbe essere nelle mani deg… - angela66762414 : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero: “Traumi acustici probabilmente causati dai sonar delle navi da co… - DomenicoLeccese : PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE UCRAINA DECRETA LO STOP TRANSITO GAS ATTRAVERSO LA ROTTA SOKHRANIVKA -