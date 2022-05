Ucciso in Colombia il procuratore antimafia del Paraguay Marcelo Pecci. Era in luna di miele. Si occupava di narcotraffico e anche di ‘ndrangheta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il magistrato di origini italiane, Marcelo Pecci, procuratore del Paraguay, specializzato nella lotta alle mafie e al narcotraffico, è stato assassinato ieri in Colombia da killer sbarcati su una moto d’acqua sulla spiaggia dell’isola caraibica di Barù dove stava trascorrendo la sua luna di miele. Marcelo Pecci è stato assassinato ieri in Colombia. Era in un luna di miele a Barù Pecci, 45 anni, aveva sposato la giornalista investigativa Colombiana, Claudia Aguilera, il 30 aprile scorso nella città di Cartagena. I due aspettano un figlio. “Sì, è morto”, ha confermato la moglie, in una breve intervista a una radio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il magistrato di origini italiane,del, specializzato nella lotta alle mafie e al, è stato assassinato ieri inda killer sbarcati su una moto d’acqua sulla spiaggia dell’isola caraibica di Barù dove stava trascorrendo la suadiè stato assassinato ieri in. Era in undia Barù, 45 anni, aveva sposato la giornalista investigativana, Claudia Aguilera, il 30 aprile scorso nella città di Cartagena. I due aspettano un figlio. “Sì, è morto”, ha confermato la moglie, in una breve intervista a una radio ...

