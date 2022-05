Twitter | Elon Musk | Un errore bloccare Trump | rimuoverei il divieto

(Di mercoledì 11 maggio 2022) 'I divieti permanenti minano la fiducia in' e dovrebbero essere 'estremamente rari', ha aggiunto il patron di ...

'I divieti permanenti minano la fiducia in' e dovrebbero essere 'estremamente rari', ha aggiunto il patron di ...... Musk ha dichiarato: MUSK, BAN PERMANENTE È STATA UNA DECISIONE SBAGLIATA L'ex Presidente degli Stati Unit è stato bannato per sempre dadopo l'assalto al Campidoglio del 2021Musk ha ..."I divieti permanenti minano la fiducia in Twitter" e dovrebbero essere "estremamente rari", ha aggiunto il patron di Tesla ...Elon Musk ha citato anche l'opinione del fondatore di Twitter, Jack Dorsey, che è sulla sua stessa lunghezza d'onda: Ne ho parlato con Jack Dorsey e siamo entrambi della stessa opinione, ovvero che i ...