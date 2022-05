Tutto lo spettacolo di Juventus-Inter: l’inno di Arisa e la coreografia dei nerazzurri | FOTO e VIDEO (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juventus e Inter sono in campo per la finale di Coppa Italia, all’Intervallo il risultato è di 0-1 a favore dei nerazzurri grazie ad un grandissimo gol di Barella. E’ l’ultimo obiettivo rimasto per i bianconeri, il percorso in campionato e Champions League non è stato all’altezza per la squadra di Allegri. I nerazzurri sono, invece, ancora in corsa per la vittoria dello scudetto. spettacolo anche prima del match. Tutto è iniziato con l’inno di Mameli cantato da Arisa, l’esecuzione è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati. In grande spolvero anche i tifosi dell’Inter, la coreografia al momento dell’ingresso delle squadre in campo è spettacolare. IMMENSA Arisa ?? L’Italia ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022)sono in campo per la finale di Coppa Italia, all’vallo il risultato è di 0-1 a favore deigrazie ad un grandissimo gol di Barella. E’ l’ultimo obiettivo rimasto per i bianconeri, il percorso in campionato e Champions League non è stato all’altezza per la squadra di Allegri. Isono, invece, ancora in corsa per la vittoria dello scudetto.anche prima del match.è iniziato condi Mameli cantato da, l’esecuzione è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati. In grande spolvero anche i tifosi dell’, laal momento dell’ingresso delle squadre in campo è spettacolare. IMMENSA?? L’Italia ...

