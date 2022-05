Turismo | Garavaglia “Risolvere distorsioni del mercato del lavoro”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con una disoccupazione che sfiora il 10 per cento e con la mancanza di 300/350 mila di posti dinell'industria delmi sembra evidente che ci sia qualche elemento deldelche non funziona. E' del tutto evidente che l'attenzione del governo è interamente rivolta ai lavoratori italiani. Ma vanno messi nella condizioni di lavorare. Così come gli imprenditori italiani vanno messi nelle condizione di assumere per tenere aperte le aziende. Magari, proviamo ad aiutarli, anche recuperando i voucher”. Lo afferma in una nota il ministro delMassimo.“Mi auguro che le istanze degli operatori trovino ascolto. E che gli elementi distorsivi deldelper gli italiani, come il reddito di ...