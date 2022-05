Tumori, il piano che non c'è (Di mercoledì 11 maggio 2022) Com’è già accaduto disastrosamente per la pandemia, dal 2016 non sono state aggiornate le disposizioni ufficiali contro il cancro. Dal ministero promettono l’adeguamento tra poche settimane. Intanto sono saltati milioni di controlli. «Sono molto sensibile a questa tematica, per questo mi sono impegnato e farò in modo che il piano sia aggiornato nei tempi previsti, cioè entro maggio». Per raccontare la storia dell’ennesima brutta figura della sanità italiana cominciamo dalla fine, anzi dalla presunta fine. Cioè dalla promessa del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, identica a quella fatta pochi giorni fa dall’altro sottosegretario, Andrea Costa: il piano oncologico nazionale sarà pronto entro la fine di maggio, cioè tra poco più di due settimane. Presunta dicevamo, perché le stesse parole vennero pronunciate anche la primavera dell’anno ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Com’è già accaduto disastrosamente per la pandemia, dal 2016 non sono state aggiornate le disposizioni ufficiali contro il cancro. Dal ministero promettono l’adeguamento tra poche settimane. Intanto sono saltati milioni di controlli. «Sono molto sensibile a questa tematica, per questo mi sono impegnato e farò in modo che ilsia aggiornato nei tempi previsti, cioè entro maggio». Per raccontare la storia dell’ennesima brutta figura della sanità italiana cominciamo dalla fine, anzi dalla presunta fine. Cioè dalla promessa del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, identica a quella fatta pochi giorni fa dall’altro sottosegretario, Andrea Costa: iloncologico nazionale sarà pronto entro la fine di maggio, cioè tra poco più di due settimane. Presunta dicevamo, perché le stesse parole vennero pronunciate anche la primavera dell’anno ...

