Trucco e abito rosa, Laura Pausini sposa il trend monocromatico all'Eurovision 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dagli occhi alla manicure, la conduttrice internazionale dell'Eurovision 2022, Laura Pausini, che insieme a Mika e Alessandro Cattelan fanno gli onori di casa sul palco torinese, era un'esplosione di positività in total look hot pink in la prima serata Leggi su vanityfair (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dagli occhi alla manicure, la conduttrice internazionale dell', che insieme a Mika e Alessandro Cattelan fanno gli onori di casa sul palco torinese, era un'esplosione di positività in total look hot pink in la prima serata

Advertising

BidellaStella : RT @Mauro23742329: @NZeccato @GiusCandela A me non è piaciuta ,il trucco era u pugno nell’occhio ,e quell’abito non le stavano bene secondo… - FedeBVolpi : @erikadielle Io sono sconvolta per trucco parrucco abito portamento tuttooooo AIUTOOOOO - Mauro23742329 : @NZeccato @GiusCandela A me non è piaciuta ,il trucco era u pugno nell’occhio ,e quell’abito non le stavano bene secondo me . - stefyalz : Vi prego Rivediamo trucco e abito della Pau Non si può vedere #ESC2022 #Eurovision - eisbloome : trucco parrucco e abito della pausini davvero orribili -