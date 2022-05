Treviso | il poliziotto killer ubriaco è già tornato libero Revocati i domiciliari nonostante l' accusa di omicidio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La tragedia di, costata la vita ad un giovane ragazzo, travolto ed ucciso da unmentre rientrava a casa continua a far discutere. Davide Pavan - si legge sul Corriere della Sera - è stato sbalzato dalla sua moto dopo che l'auto dell'agente lo ha speronato. Per il 17enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'asfalto: è morto sul colpo. Ilguidava con un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti di legge, per questo è stato subito messo ai. Ma è già. "Dovevano buttare via la chiave, che cosa ci fa fuori uno così?». Claudio Pavan non si dà pace. Segui su affaritaliani.it

Da unubriaco. Al volante della Volkswagen Golf che lo ha falciato c'era Samuel Seno, 28 anni, agente della questura die rugbista : stava rincasando dopo la festa del Rugby Paese. ...- E' stato rimesso oggi in libertà dal Giudice per le indagini preliminari diildi 28 anni, Samuel Seno in servizio alla Questura di, posto da ieri agli arresti domiciliari per aver provocato la morte, domenica sera, di un giovane di 17 anni, Davide ...Dramma Treviso, il padre della vittima: "Perchè è già libero" La tragedia di Treviso, costata la vita ad un giovane ragazzo, travolto ed ucciso da un poliziotto mentre rientrava a casa continua a far ...Subito, sul posto dell’incidente è giunto il personale del Suem 118 che ha effettuato diversi tentativi per rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le dinamiche sono state subito identif ...