Trasporto pubblico locale | dopo 4 anni c’è il rinnovo del contratto | a Bergamo interessati oltre 700 lavoratori

(Di mercoledì 11 maggio 2022)una lunga mobilitazione e una vertenza a tratti molto complicata, si è giunti finalmente aldelnazionale del(Mobilità area Tpl) che era scaduto nel dicembre 2017. Nella provincia dil’intesa interessa700 addetti al lavoro in Atb, Arriva, Teb, Locatelli, Sai e Tbso. La firma è arrivata martedì 10 maggio, tra le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna e le associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav. Ora il testo sarà sottoposto a consultazione referendaria tra i. Nelsi prevede un aumento complessivo di 110 euro, di cui 90 in busta paga (30 euro da luglio 2022, altri 30 da giugno 2023, e gli ...

