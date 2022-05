Tragedia nel finale di The Good Doctor 5 al matrimonio di Shaun e Lea? (Video) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il finale di The Good Doctor 5 è dietro l’angolo, almeno negli Usa. In Italia continueremo a seguire le peripezie del dottore interpretato da Freddie Highmore fino al prossimo mese di Giugno su Rai2 mentre negli Usa si parla già di finale di stagione e, soprattutto, del matrimonio di Shaun e Lea. Dopo una serie di slittamenti e crisi, sembra che il momento tanto atteso stia per arrivare ma i due si potrebbero trovare davanti una vera e propria Tragedia da gestire, cosa succederà a quel punto? Ecco qui le prime immagini del finale di The Good Doctor 5: Lunedì 16 maggio si chiuderà la quinta stagione della serie con il tanto atteso matrimonio del dottor Shaun ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildi The5 è dietro l’angolo, almeno negli Usa. In Italia continueremo a seguire le peripezie del dottore interpretato da Freddie Highmore fino al prossimo mese di Giugno su Rai2 mentre negli Usa si parla già didi stagione e, soprattutto, deldi. Dopo una serie di slittamenti e crisi, sembra che il momento tanto atteso stia per arrivare ma i due si potrebbero trovare davanti una vera e propriada gestire, cosa succederà a quel punto? Ecco qui le prime immagini deldi The5: Lunedì 16 maggio si chiuderà la quinta stagione della serie con il tanto attesodel dottor...

Advertising

Simo_Ventura : Il #4maggio sarà per me (per noi) sempre una data speciale. Quando il #grandetorino, nella tragedia di Superga, div… - salvabensalva : Credevo di essermi imbattuto in un video di una terapia di gruppo di depressi cronici, e invece vedo che questo è l… - Matteo76216 : RT @11Giuliano: Tragedia a Corsano (Le), 28 enne trovato privo di vita dentro casa. CORSANO (LECCE) – Giorno triste, giorno di lutto quell… - outkrust : @LaBombetta76 che tristezza di uomo... beh,non siamo tutti così (mi auguro). C'è un'insicurezza che sfiora la trage… - LPincia : RT @11Giuliano: Tragedia a Corsano (Le), 28 enne trovato privo di vita dentro casa. CORSANO (LECCE) – Giorno triste, giorno di lutto quell… -