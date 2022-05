Traffico Roma del 11-05-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma nel ritrovati in studio Tiziano Raimondi sulla diramazione di Roma Sud code tra l’auto Sole San Cesareo nelle due direzioni si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un in coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare Traffico e code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Nomentana e spesso la situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina difficoltà per l’incendio di un veicolo su via Ostiense in prossimità dell’uscita del raccordo anulare il Traffico diretto ad Ostia viene dei su via del mare è sempre per l’incendio di un veicolo all’appio latino chiusa via Latina nei pressi di via bitinia Chiusa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverdenel ritrovati in studio Tiziano Raimondi sulla diramazione diSud code tra l’auto Sole San Cesareo nelle due direzioni si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un in coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anularee code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Nomentana e spesso la situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina difficoltà per l’incendio di un veicolo su via Ostiense in prossimità dell’uscita del raccordo anulare ildiretto ad Ostia viene dei su via del mare è sempre per l’incendio di un veicolo all’appio latino chiusa via Latina nei pressi di via bitinia Chiusa ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - Gazzettadiroma : – Waze, l’app presente in più di 185 nazioni con oltre 140 milioni di utenti a livello globale, in occasione della… - VAIstradeanas : 17:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Valdichiana (Km 3… -