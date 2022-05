Tra i minorenni c'è "un'emergenza salute mentale" (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "I problemi del neurosviluppo e della salute mentale di bambini e ragazzi manifestatisi durante la pandemia rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala". è l'allarme che lancia l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, in occasione della pubblicazione dello studio Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi promosso dall'Agia con l'Istituto superiore di sanità e con la collaborazione del Ministero dell'istruzione. Per realizzare la ricerca - la prima scientifica a valenza nazionale - sono stati ascoltati oltre 90 esperti tra neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e docenti. Le emergenze segnalate dalla ricerca I professionisti interpellati hanno riferito di disturbi del comportamento alimentare, ideazione ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "I problemi del neurosviluppo e delladi bambini e ragazzi manifestatisi durante la pandemia rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala". è l'allarme che lancia l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, in occasione della pubblicazione dello studio Pandemia, neurosviluppo edi bambini e ragazzi promosso dall'Agia con l'Istituto superiore di sanità e con la collaborazione del Ministero dell'istruzione. Per realizzare la ricerca - la prima scientifica a valenza nazionale - sono stati ascoltati oltre 90 esperti tra neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e docenti. Le emergenze segnalate dalla ricerca I professionisti interpellati hanno riferito di disturbi del comportamento alimentare, ideazione ...

