Totti vola a Tirana | il Primo Ministro dell’Albania | ‘Benvenuto Re di Roma’

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La finale di Conference League si disputerà tra due settimane a, in Albania. La Roma, protagonista assoluta di questa partita insieme al Feyenoord, non poteva che contare sull’appoggio di Francesco, storico capitano della squadra. Il “Capitano” volerà quindi ainsieme alla sua squadra del cuore per sostenerla. Il benvenuto delA manifestare il grande entusiasmo per l’arrivo diè stato ilAlbanese Edi Rama attraverso un post su Instagram. Il post recita “Benvenuto Re di Roma”. View this post on Instagram A post shared by Edi Rama (@ediramaal) Le parole di FrancescoIn un’intervista rilasciata a margine ...

... insieme a campioni come Dybala, Julio Cesar, Sneijder, Zanetti,, Shevchenko, Pirlo, Inzaghi ... dopo il rifiuto, su invito di Carles Rexach allenatore del settore giovanile del Barcellonain ...In tribuna Francescoe Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma e romanista dalla nascita, ma, protagonista di un risultato storico con il Leicester: la conquista della Premier League nella ... Francesco Totti commosso, la sorpresa della figlia è dolcissima La vittoria della Roma sul Leicester, che così vola in finale di Conference League il prossimo 25 maggio, non è niente a confronto. Le lacrime vere, quelle di gioia profonda, Francesco Totti le ha ver ...E' arrivato lo "Special One" Josè Mourinho e la Roma dopo 31 anni torna in una finale europea. Non accadeva dal lontano 1991: Roma-Inter di Coppa ...