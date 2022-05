Totti sicuro | «Dybala giocherà da professionista | non penserà al futuro»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma Francescoha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Le sue parole su Paulo: «è un top player e scende in campo sempre con un’altra testa. Non sarà una partita semplice, sarà una delle ultime con la Juve e danonalmada campione L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SpazioInter : Dybala-Inter, Totti sicuro: l'ha detto in diretta! - - gilnar76 : Totti sicuro: «Juve Inter senza favorite, domani mi aspetto questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Totti sicuro: «Juve Inter senza favorite, domani mi aspetto questo» - - cris_cersei : @Guglielmo_Totti @hampelotto2 @LaFionda2020 Sei sicuro che la combattano? - abbassoilcirco : @car07721175 @cuoreeverita Ma tu che sei così sicura/o che si parla di Totti ....dimmi allora chi sarebbe la sua ip… -

ROMA: Antonioli , Zebina, Samuel, Mangone, Cafu, Tommasi (Zanetti), Emerson, Candela,, ... Poco ma. Tra l'altro i tre punti ridurrebbero a zero le distanze con i giallorossi e aprirebbero ...Di, ci saranno i figli - Enrico e Ryan - presenti anche l'anno scorso: l'americano, insieme ... Chi Ovviamente lui, capitan Francesco, che non si è mai fatto sfuggire l'occasione di ...Francesco Totti, leggenda della Roma ... Farà il campione, lo dimostrerà sicuramente".Non penserà al futuro, dimostrerà anche questa volta di essere un campione“ Giocatori di questo tipo scendono in campo con un’altra mentalità, da grande giocatore qual è farà del suo meglio. Intervenu ...