Toto Wolff su Hamilton e Russell: “Mercedes? I dati li smentiscono” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non è un buon momento per la Mercedes che appare, sempre più, in netta difficoltà. Lewis Hamilton non riesce a trarre benefici dalla nuove vettura messa a punto dal team campione del mondo a livello di costruttori, mentre George Russell sembra essere diventato l’uomo forte della casa della stella dimostrando, in pista, di andare meglio dell’esperto ex campione del mondo. Tra il porpoising e le eccessiva oscillazioni delle due monoposto, i piloti non riescono ad esprimere il potenziale della macchina. Le lamentele della coppia di inglesi, però, potrebbe essere non corretta: Toto Wolff, team principal della scuderia, ha detto che i dati raccolti non mostrano ciò di cui i corridori si lamentano. Le parole di Toto Wolff “Siamo stati in difficoltà fin ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non è un buon momento per lache appare, sempre più, in netta difficoltà. Lewisnon riesce a trarre benefici dalla nuove vettura messa a punto dal team campione del mondo a livello di costruttori, mentre Georgesembra essere diventato l’uomo forte della casa della stella dimostrando, in pista, di andare meglio dell’esperto ex campione del mondo. Tra il porpoising e le eccessiva oscillazioni delle due monoposto, i piloti non riescono ad esprimere il potenziale della macchina. Le lamentele della coppia di inglesi, però, potrebbe essere non corretta:, team principal della scuderia, ha detto che iraccolti non mostrano ciò di cui i corridori si lamentano. Le parole di“Siamo stati in difficoltà fin ...

