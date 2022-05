Torta rustica con melanzane e peperoni con base dietetica! Solo 130 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 11 maggio 2022)con130 calorie per una vera delizia! Eccoci qui ragazze oggi vi mostro come preparare unasalata di verdure, gustosa e leggera. Un sapore davvero inconfondibile, ottima per la dieta ma anche per chi a dieta non è!con130 calorie per una vera delizia! Ingredienti (per 8 porzioni) per una teglia di 24 cm: 1 melanzana; un peperone; 4 o 5 olive taggiasche denocciolate; un ciuffetto di prezzemolo; 1 spicchio di aglio; mezzo bicchiere acqua; 1 cucchiaio di philadelphia proteica (opzionale) ; 20 grammi di parmigiano e 30 grammi di scamorza affumicata a tocchetti; Ladietetica per torte rustiche, ...