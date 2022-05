Torino-Roma, possibile deroga al regolamento: anticipo al venerdì ma senza contemporaneità (Di mercoledì 11 maggio 2022) Torino-Roma può essere giocata il venerdì sera ma senza contemporaneità con le altre partite. E’ questa la novità delle ultime ore a cui starebbe ragionando la Lega di Serie A per consentire ai giallorossi di giocare in anticipo l’ultima giornata così da avere più tempo per preparare la finale di Conference League di mercoledì prossimo contro il Feyenoord. La Roma, da regolamento, dovrebbe giocare insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina ovvero tutte le squadre che sono in lotta per un posto in Europa. Ma vista l’eccezionalità della situazione, e per non anticipare anche le altre partite al venerdì, questa potrebbe essere la soluzione giusta. A Roma, al Coni, è in corso l’Assemblea di Lega che potrebbe dare il via ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022)può essere giocata ilsera macon le altre partite. E’ questa la novità delle ultime ore a cui starebbe ragionando la Lega di Serie A per consentire ai giallorossi di giocare inl’ultima giornata così da avere più tempo per preparare la finale di Conference League di mercoledì prossimo contro il Feyenoord. La, da, dovrebbe giocare insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina ovvero tutte le squadre che sono in lotta per un posto in Europa. Ma vista l’eccezionalità della situazione, e per non anticipare anche le altre partite al, questa potrebbe essere la soluzione giusta. A, al Coni, è in corso l’Assemblea di Lega che potrebbe dare il via ...

