Torino-Roma | arriva la conferma | match anticipato a venerdì 20 maggio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildell'ultima giornata di campionato, inizialmente prevista per domenica 22, sarà giocata20, probabilmente la sera. Come da richiesta della, che ha...

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, parla degli orari dell'ultima giornata di campionato, in particolare diche verrà anticipata a venerdì 20 maggio visto che poi i giallorossi di Mourinho giocheranno la finale di Conference League il 25 a Tirana contro il FeyenoordLaanticiperà a venerdì 20 maggio la sfida in trasferta contro ilvalida per l'ultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha infatti accolto l'appello della società giallorossa che ha ...La gara dell’ultima giornata di campionato tra Torino e Roma, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, si giocherà venerdì 20 maggio. Lo ha preannunciato il presidente della Lega di Serie A, L ..."Sono uscite notizie non corrette e dunque voglio anticipare che la Roma giocherà l'ultimo giornata contro il Torino venerdì 20 maggio, come è stato chiesto. E' stata una decisione unanime ...