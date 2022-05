Torino, obiettivo portiere: si fa largo il nome di Gollini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Calciomercato Torino: per rinforzare la porta, il club granata avrebbe messo nel mirino Gollini del Tottenham Uno dei problemi del Torino in questa stagione è stato quello riguardante la porta, con l’alternanza tra Milinkovic-Savic e Berisha che non ha portato a grandi risultati tra i pali. E così nel mercato estivo la dirigenza andrà alla ricerca di un nuovo portiere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome nuovo per i granata sarebbe quello di Pierluigi Gollini che al Tottenham ha trovato pochissimo spazio in Premier League. Il portiere è ancora di proprietà dell’Atalanta ed è difficile che gli Spurs lo riscattino. Tornerà così a Bergamo, dove però la porta è già coperta da Musso. Il Torino potrebbe così essere la squadra del rilancio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Calciomercato: per rinforzare la porta, il club granata avrebbe messo nel mirinodel Tottenham Uno dei problemi delin questa stagione è stato quello riguardante la porta, con l’alternanza tra Milinkovic-Savic e Berisha che non ha portato a grandi risultati tra i pali. E così nel mercato estivo la dirigenza andrà alla ricerca di un nuovo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilnuovo per i granata sarebbe quello di Pierluigiche al Tottenham ha trovato pochissimo spazio in Premier League. Ilè ancora di proprietà dell’Atalanta ed è difficile che gli Spurs lo riscattino. Tornerà così a Bergamo, dove però la porta è già coperta da Musso. Ilpotrebbe così essere la squadra del rilancio ...

