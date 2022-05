Torino Gabbia, il difensore del Milan può essere il sostituto di Bremer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il futuro di Gleison Bremer è sempre più lotano dal Torino. Tra i nomi a cui il club granata sta pensando per sostituirlo c’è anche Gabbia Il Torino pensa a Gabbia del Milan come sostituto di Bremer. I granata sono sicuri di dover sostituire il centrale brasiliano, direzione Inter e stanno valutando diversi nomi. Oltre a Gabbia, come scritto da Torinogranata.it, ci sarebbe anche quello di Gunter dell’Hellas Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il futuro di Gleisonè sempre più lotano dal. Tra i nomi a cui il club granata sta pensando per sostituirlo c’è ancheIlpensa adelcomedi. I granata sono sicuri di dover sostituire il centrale brasiliano, direzione Inter e stanno valutando diversi nomi. Oltre a, come scritto dagranata.it, ci sarebbe anche quello di Gunter dell’Hellas Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

