Top Gun: Maverick, perché Meg Ryan e Kelly McGillis non sono nel film? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il regista di Top Gun: Maverick ha rivelato le ragioni per cui non vedremo Meg Ryan e Kelly McGillis nel film. È quasi il momento di Top Gun: Maverick, e a giudicare da ciò che sta dicendo la critica al riguardo, sarà un momento davvero glorioso e un altro grande ritorno sullo schermo per Tom cruise. Ma nel film non vedremo né Meg Ryan né Kelly McGillis, ed è il regista della pellicola a spiegarci perché. Le interpreti di Carole e Charlie sono infatti assenti dal sequel del film del 1986, ambientato 30 anni dopo l'originale (sebbene Ryan appaia in dei flashback con dei filmati di repertorio appartenenti al film ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il regista di Top Gun:ha rivelato le ragioni per cui non vedremo Megnel. È quasi il momento di Top Gun:, e a giudicare da ciò che sta dicendo la critica al riguardo, sarà un momento davvero glorioso e un altro grande ritorno sullo schermo per Tom cruise. Ma nelnon vedremo né Megné, ed è il regista della pellicola a spiegarci. Le interpreti di Carole e Charlieinfatti assenti dal sequel deldel 1986, ambientato 30 anni dopo l'originale (sebbeneappaia in dei flashback con deiati di repertorio appartenenti al...

