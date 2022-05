Tirrito Co G I | “Assordante silenzio sulle infiltrazioni della ndrangheta a Roma”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Ancora una voltaè apparsa vittima di clan mafiosi, questa volta delle ‘ndrine calabresi. Gli ultimi 43 arresti sono arrivati per illeciti compiuti sotto la’ ‘copertura’ di panifici e pasticcerie. L’operazioneDia ha portato alla luce attivitànella Capitale”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. , il Comitato dei collaboratori di giustizia. Ma… C’è un ma. “È davvero curioso – prosegue– che un’operazione di tale portata passi sostanzialmente sotto. I casi sono due: o si vuole depotenziare l’attività investigativa e l’impegnomagistratura oppure c’è un totale disinteresse in quanto non è ritenuta più ‘notizia’ il fatto che aci sia la criminalità organizzata. ...