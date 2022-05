Tesla - Stati Uniti, il processore dell'infotainment si surriscalda: richiamo per 130 mila elettriche (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Tesla ha avviato il richiamo di 129.960 vetture negli Stati Uniti a causa di un problema alla Cpu (l'unità centrale di elaborazione) che gestisce il sistema di infotainment. In particolare, stando a quanto rivelato dall'agenzia federale per la sicurezza nei trasporti Nhtsa, il microprocessore potrebbe surriscaldarsi durante i preparativi per ricaricare le vetture o nel corso del processo di rifornimento, causando problemi di avvio dei sistemi informatici e quindi un malfunzionamento del touchscreen centrale. In tal caso, lo schermo avvrebbe difficoltà a visualizzare le immagini della telecamera posteriore, la selezione delle marce, le impostazioni di controllo della visibilità del parabrezza e le spie luminose, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laha avviato ildi 129.960 vetture neglia causa di un problema alla Cpu (l'unità centrale di elaborazione) che gestisce il sistema di. In particolare, stando a quanto rivelato dall'agenzia federale per la sicurezza nei trasporti Nhtsa, il micropotrebbersi durante i preparativi per ricaricare le vetture o nel corso del processo di rifornimento, causando problemi di avvio dei sistemi informatici e quindi un malfunzionamento del touchscreen centrale. In tal caso, lo schermo avvrebbe difficoltà a visualizzare le immaginia telecamera posteriore, la selezionee marce, le impostazioni di controlloa visibilità del parabrezza e le spie luminose, ...

Advertising

Francesco_Stati : Un agente dei “servizi segreti statunitensi” ha donato, in un anno, 1.512 dollari al Partito Repubblicano di Trump… - TPCWare : @MFelici98 @chiccotesta Scusami ma non mi serve la tua opinione. Ho bisogno di riferimenti. Ci solo altri sistemi d… - AutoElettrica : Barra (Gm): supereremo Tesla. - L'Automobile: ... vendite di Tesla per quanto riguarda i veicoli elettrici in Ameri… - emrato : @Cr1st14nM3s14n0 Comunque le statistiche sui furti delle tesla in Italia ci sarebbero già, ma non mi sembra siano stati recepiti... - lukealb : 'Ritengo che la mappa del Paese, la martora (kuna), Nikola Tesla e i caratteri glagolitici siano stati una buona sc… -