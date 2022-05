Tesla - Musk rilancia l' entry level | ' Probabile l' arrivo di unauto più piccola della Model 3'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Laha in programma di lanciare un veicolo elettrico di piccole dimensioni. L'ennesima conferma di quella che molti già chiamano2 (di cui, qui sopra, proponiamo una nostra interpretazione) è arrivata dall'amministratore delegato Elondurante il summit Future of the Car, organizzato dal Financial Times: C'è una certa probabilità cheproduca un'auto più3.non ha comunque fornito ulteriori dettagli su un'espansionegamma che, al momento, sembra prematura visto quanto dichiarato negli scorsi mesi: nell'immediato, le priorità dell'azienda californiana sono rappresentate dal pick-up Cybertruck, dalla motrice Semi e dalla Roadster, nonché dall'ampliamento delle capacità produttive tra ...

Advertising

test5f1798 : - aldo_rovi : ELON MUSK HA ANNUNCIATO CHE È PRONTO A RIAMMETTERE DONALD TRUMP SU TWITTER, DOPO CHE ERA STATO...… - orafinanza : Musk annuncia: “Ampliamo la fabbrica Tesla di Shanghai” Leggi l'articolo: - test5f1798 : - test5f1798 : -

..., Ceo in pectore della piattaforma, sempre che l'operazione d'acquisto del social network stimata in 44 miliardi di dollari andrà in porto nel giro dei prossimi mesi. GETTY Il patron die ...Da quando Elonha avanzato la sua proposta di acquisizione di Twitter in molti si sono chiesti come cambierà il social network sotto le redini di un istrione come il patron die SpaceX. Funzionalità a ...Molise Trentino-Alto Adige ...Reuters. Tesla acquisterà una società di estrazione del litio Il CEO di Tesla Inc (NASDAQ:NASDAQ:TSLA) Elon Musk ha dichiarato martedì che è del tutto possibile per il produttore di auto elettriche ...