Teresa Coratella e l’arte che libera lo spirito

(Di mercoledì 11 maggio 2022)presenta in via Giovanni Giolitti, 349 a Roma la mostra Fiori di Ciliegio che inaugura anche il suo nuovo atelier. Il vernissage è in programma domani, giovedì 12 maggio alle 18. Cromoterapia: cos’è e come si può guarire, grazie ai colori Cosa propone nella sua mostra? L’artista ha realizzato delle opere

Advertising

OltreleColonne : L’arte che accudisce l’anima. Una mostra di pace ed energia nelle opere di Teresa Coratella, artista di fama intern… - LavoroLazio_com : L'arte che accudisce l'anima. Una mostra di pace ed energia nelle opere di Teresa Coratella, artista di fama intern… - LavoroLazio_com : L'arte che accudisce l'anima. Una mostra di pace ed energia nelle opere di Teresa Coratella, artista di fama intern… - tanyasbrandshow : L’ #arte che accudisce l’anima. Una mostra di pace ed energia nelle #opere di Teresa Coratella, artista di #fama in… - uozzart : L’arte che accudisce l’anima in un viaggio tra suggestioni, leggerezza, pace, energia. La nuova mostra dell’artist… -

Teatri Online

Home Arte L'arte che accudisce l'anima. Una mostra di pace ed energia nelle opere diArte 10 Maggio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 ...Una mostra di pace ed energia nelle opere diCarica altri TECNOLOGIA Cyber Security: l'analisi Fastweb fotografa la situazione italiana 16 Aprile 2022 Notebook Thinkpad X1 Nano, ... Fiori di Ciliegio, la nuova mostra di Teresa Coratella Teresa Coratella ha aperto un atelia in via Giolitt, 349 a Roma. Domani alle 18 il vernissage della mostra "Fiori di ciliegio".L’arte che fa sognare e accudisce l’anima. Teresa Coratella inaugura una nuova mostra intitolata “Fiori di Ciliegio” che offre anche l’occasione di far conoscere il suo nuovo atelier, situato in via G ...