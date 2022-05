Advertising

Agenzia_Ansa : Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA - ViteAnto : RT @Agenzia_Ansa: Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA - infoitinterno : Padova, tentato femminicidio: accoltellata dall'ex già condannato nel '99 per aver ucciso la compagna - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA -

... è stato poi fermato dai Carabinieri, e in serata si trovava ancora sotto interrogatorio, come principale indiziato delomicidio. Il fatto è avvenuto in un appartamento del quartiere Arcella, ...PADOVA - Una donna è stata accoltellata alla schiena e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale. Ilsi è consumato questa mattina, 10 maggio, all'interno di una abitazione in via Cafasso all'Arcella di Padova. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione la vittima, Sandra ...Alle spalle una condanna per l'omicidio in una sua ex convivente e una per stalking. Ora è ritenuto il principale indiziato per il tentato omicidio di una donna di 52 anni, accoltellata nella sua casa ...Non accettava la fine della relazione. Voleva ancora quella donna che da un anno era entrata nella sua vita e che un mese fa aveva deciso di uscirne. E forse inizialmente l’ha fatto, ma quando ha vist ...