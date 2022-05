Tenta il furto della cassa distributore benzina, arrestato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Stava Tentando di impossessarsi della cassa denaro che si trova nell’impianto “self service” sotto gli occhi increduli dei passanti ma è stato bloccato dai carabinieri. E’ accaduto in via Roma ad Ottaviano, nel Napoletano. L’uomo, V. M., 30 anni, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, stava prelevando la cassa del distributore. E’ accusato di Tentato furto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Stavando di impossessarsidenaro che si trova nell’impianto “self service” sotto gli occhi increduli dei passanti ma è stato bloccato dai carabinieri. E’ accaduto in via Roma ad Ottaviano, nel Napoletano. L’uomo, V. M., 30 anni, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, stava prelevando ladel. E’ accusato dito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Tenta il #Furto della #Cassa #Distributore #Benzina, arrestato ** - infoitinterno : Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato #trento #brasile #malpensa… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato #trento #brasile #malpensa… - MediasetTgcom24 : Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato #trento #brasile… -