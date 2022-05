Tenta furto nel cantiere di Palazzo Reale | arrestato

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Era incappucciato in piena notte nei pressi di piazza San Giovanni. A notarlo un residente della zona che ha lanciato l’allarme chiamando la polizia. Quando gli agenti sono arrivati lo hanno trovato nei pressi di unimpegnato, con una mazzetta da muratore, neltivo di accedere ai locali spogliatoio. Cercando di approfittare dell’ora tarda il ragazzo, 26enne di origine marocchina, aveva cercato di forzare l’ingresso dello spogliatoio a disposizione degli operai che si occupano del rifacimento della facciata del. Il soggetto, che intanto non si era accorto dell’arrivo degli agenti, era stato colto sul fatto e aveva subito abbandonato il grosso martello e gli altri attrezzi utilizzati per scardinare la porta per poi essereperto ...

Martedì notte, gli agenti della Squadra Volante intervengono in piazza San Giovanni per la presenza di una persona incappucciata nei pressi di un'area di cantiere. I rumori, infatti, hanno insospettit ...