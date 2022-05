Tensione alle stelle tra Ilary Blasi e Alvin? Dall’Isola dei famosi tutto può cambiare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questa volta all’Isola dei famosi 2022 non sono i naufraghi a dare problemi ma Ilary Blasi e Alvin, conduttrice e inviato in Honduras. Alvin e Ilary non si sopportano più? I telespettatori avevano già intuito qualcosina tra le battute ironiche della Blasi e le risposte dure di Alvin ma è l’indiscrezione lanciata da Dagospia che appare come una vera bomba. E’ un modo per aumentare lo share o è tutto vero? In realtà non c’è niente di certo ma che Ilary Blasi e Alvin non si amino è stato palese dal primo istante. Tra frecciatine sempre più numerose notate da tutti e ciò che riporta il sito di Roberto D’Agostino il tutto sembra davvero complicato. Addirittura sarebbero in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questa volta all’Isola dei2022 non sono i naufraghi a dare problemi ma, conduttrice e inviato in Honduras.non si sopportano più? I telespettatori avevano già intuito qualcosina tra le battute ironiche dellae le risposte dure dima è l’indiscrezione lanciata da Dagospia che appare come una vera bomba. E’ un modo per aumentare lo share o èvero? In realtà non c’è niente di certo ma chenon si amino è stato palese dal primo istante. Tra frecciatine sempre più numerose notate da tutti e ciò che riporta il sito di Roberto D’Agostino ilsembra davvero complicato. Addirittura sarebbero in ...

