Tennis, Novak Djokovic: “Vittoria di Alcaraz non si discute, ma ingiusto quanto accaduto Madrid” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli Internazionali d’Italia 2022 hanno preso il via, ma quanto accaduto a Madrid (Spagna) alimenta ancora discussioni e considerazioni. La straordinaria Vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz ha posto su un vero e proprio piedistallo l’allievo di Juan Carlos Ferrero, sempre più convincente a livelli straordinari e sorprendente per il modo in cui riesca a esprimere tanta completezza nonostante la giovane età. In una settimana fantastica per lui, Carlitos è stato capace di battere tre dei primi quattro giocatori del mondo: Rafael Nadal, suo grande idolo, Novak Djokovic e Alexander Zverev. L’atto conclusivo contro Sascha è stato simile a un monologo, per le grandi qualità dell’iberico, ma anche per come il tedesco si sia presentato ai nastri di partenza dell’atto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli Internazionali d’Italia 2022 hanno preso il via, ma(Spagna) alimenta ancora discussioni e considerazioni. La straordinariadello spagnolo Carlosha posto su un vero e proprio piedistallo l’allievo di Juan Carlos Ferrero, sempre più convincente a livelli straordinari e sorprendente per il modo in cui riesca a esprimere tanta completezza nonostante la giovane età. In una settimana fantastica per lui, Carlitos è stato capace di battere tre dei primi quattro giocatori del mondo: Rafael Nadal, suo grande idolo,e Alexander Zverev. L’atto conclusivo contro Sascha è stato simile a un monologo, per le grandi qualità dell’iberico, ma anche per come il tedesco si sia presentato ai nastri di partenza dell’atto ...

