Tennis | Nadal | ' basta paragoni tra me e Alcaraz'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "L'unica cosa che so è che non posso parlare tutti i giorni della carriera di Carlos. Se vincerà 25 Slam sarò felice per lui e per il nostro Paese. Sarebbe meglio, soprattutto per lui, di smettere con questo paragone". Rafaelrisponde così, in conferenza stampa dopo la vittoria su John Isner al 2° turno degli Internazionali d'Italia, all'ennesima domanda sul suo erede Carlos, 19enne vincitore del torneo di Madrid della scorsa settimana e prossima star del circuito Atp.

