Tennis: a Roma domani “Notte Bianca” con i negozi del centro aperti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una “Notte Bianca” del Tennis, passando dalle racchette allo shopping. Roma si prepara alla sua serata speciale da trascorrere in vetrina: domani, giovedì 12 maggio i negozi del centro resteranno aperti fino alle 22, come regalo per gli appassionati che in questi giorni stanno affollando le tribune degli Internazionali di Tennis. Da via Margutta fino a piazza di Spagna e via Condotti, l’iniziativa voluta dalla FederTennis e da Sport e Salute con il supporto del Comune di Roma e delle associazioni di categoria, prevede shuttle bus dedicati per gli spettatori del Foro Italico e sconti fino al 15% a chi mostra il biglietto per il torneo. E per accogliere il pubblico, i circa 400 esercizi commerciali che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una “” del, passando dalle racchette allo shopping.si prepara alla sua serata speciale da trascorrere in vetrina:, giovedì 12 maggio idelresterannofino alle 22, come regalo per gli appassionati che in questi giorni stanno affollando le tribune degli Internazionali di. Da via Margutta fino a piazza di Spagna e via Condotti, l’iniziativa voluta dalla Federe da Sport e Salute con il supporto del Comune die delle associazioni di categoria, prevede shuttle bus dedicati per gli spettatori del Foro Italico e sconti fino al 15% a chi mostra il biglietto per il torneo. E per accogliere il pubblico, i circa 400 esercizi commerciali che ...

