Ten Hag non fa sconti: vuole anticipare di due settimane il ritiro dello United (Di mercoledì 11 maggio 2022) Erik ten Hag, nuovo allenatore del Manchester United, ha intenzione di anticipare il ritiro estivo della squadra di ben due settimane. L'obiettivo è preparare al meglio la prossima stagione, senza lasciare nulla d'intentato. Secondo il tecnico olandese, infatti, uno dei motivi principali del fallimento di quest'anno è la scarsa preparazione fisica di Ronaldo e compagni. Motivo per cui il raduno di Carrington sarà probabilmente spostato dal 4 luglio al 20 giugno. SportFace.

