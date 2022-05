Temptation Island, Manuela Carriero in lacrime parla della crisi con Luciano Punzo: "Sto male!" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Manuela Carriero, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island conferma la crisi con l'ex tentatore Luciano Punzo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 11 maggio 2022), tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione diconferma lacon l'ex tentatore

Advertising

Ana_09021998 : RT @AMOILTRASH1: #uominiedonne PARLA IN ITALIANO . VOGLIO IL PROFESSORE AL GFVIP ISOLA DEI FAMOSI, TEMPTATION ISLAND,ULTIMA FERMATA, DOMEN… - Rem_MadeofPaper : Temptation island è stato cancellato. Quest'estate non andrà in onda. Sinceramente non so come prendere questa notizia catastrofica. - IsaeChia : #TemptationIsland, Manuela Carriero in lacrime parla della crisi con Luciano Punzo, mentre quest'ultimo replica sti… - infoitcultura : Temptation Island: Manuela e Luciano in crisi, i fan scioccati - infoitcultura : Temptation Island, la nota coppia si separa: lui confessa -