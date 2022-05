Tempi di vendita degli immobili, Milano e Bologna le metropoli “più veloci” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano – Continua il buon andamento del mercato immobiliare italiano e a confermarlo è anche l’andamento dei Tempi di vendita che si abbreviano ancora. Gli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferiti al II semestre 2021 mostrano che, nelle grandi città, essi sono di 114 giorni, nell’hinterland delle grandi città di 144 giorni e nei capoluoghi di provincia di 138 giorni. A distanza di un anno si riscontra rispettivamente una diminuzione di quattro giorni, tredici giorni e otto giorni. Questi dati ci fanno capire la vivacità del mercato, in cui l’offerta diventa sempre più esigua e la domanda continua a crescere. Chi sta valutando l’acquisto dell’immobile deve così velocizzare la sua decisione, soprattutto se trova l’immobile adatto alle proprie esigenze. Tra le grandi città ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022)– Continua il buon andamento del mercatoare italiano e a confermarlo è anche l’andamento deidiche si abbreviano ancora. Gli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferiti al II semestre 2021 mostrano che, nelle grandi città, essi sono di 114 giorni, nell’hinterland delle grandi città di 144 giorni e nei capoluoghi di provincia di 138 giorni. A distanza di un anno si riscontra rispettivamente una diminuzione di quattro giorni, tredici giorni e otto giorni. Questi dati ci fanno capire la vivacità del mercato, in cui l’offerta diventa sempre più esigua e la domanda continua a crescere. Chi sta valutando l’acquisto dell’immobile deve cosìzzare la sua decisione, soprattutto se trova l’immobile adatto alle proprie esigenze. Tra le grandi città ...

